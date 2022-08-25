25.08.2022
20:58
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Якутия

В Якутии число пожаров сократилось до пяти

Новых возгораний за сутки не обнаружено, ликвидировано два возгорания в Среднеколымском районе. Таким образом, количество пожаров сократилось за день с 7 до 5.  Об этом сообщили на заседании Оперштаба республики.

В Среднеколымском районе на вечер действуют 4 пожара, в том числе один пожар на территории Мятисского 1-го наслега. В тушении задействовано 43 человека и 5 единиц техники.

Крупный пожар в Усть-Майском районе удалось локализовать. В ближайшие дни ожидается полная ликвидация. В работах задействовано 273 человека. В их числе — 23 сотрудника Красноярской авиабазы, 6 — Читинской авиабазы. Продолжается окарауливание и тушение пожара.

Руководством района рассматривается вопрос снятия режима ЧС муниципального характера в связи со стабилизацией ситуации с пожарами.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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