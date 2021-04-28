28.04.2021
11:00
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Коронавирус

В Якутии число погибших от COVID-19 достигло 600 человек

В Якутии на 28 апреля выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • Якутск 52 случая;
  • Таттинский район 10 случаев;
  • Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
  • Чурапчинский район 7 случаев;
  • Кобяйский район 4 случая;
  • Нюрбинский район 3 случая;
  • Вилюйский, Нерюнгринский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 35004 случая заболевания COVID-19.

Жертвами коронавируса за сутки стали два человека.

Всего с начала пандемии скончались 600 жителей Якутии.

За сутки лабораториями республики проведено 2497 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 049 533 тестов.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пунктов вакцинации. Созданы 119 мобильных бригад.

По состоянию на 28.04.2021 в республику поступило всего 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
На 28.04.2021г получили первую вакцинацию – 106 011 человек, в том числе 26320 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 60 449 человек, в том числе 14211 лиц, старше 60 лет.
Использовано 93,3% от общего объема вакцины, поступившей в республику.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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