В Якутии число погибших от COVID-19 достигло 600 человек
В Якутии на 28 апреля выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции:
- Якутск 52 случая;
- Таттинский район 10 случаев;
- Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
- Чурапчинский район 7 случаев;
- Кобяйский район 4 случая;
- Нюрбинский район 3 случая;
- Вилюйский, Нерюнгринский, Хангаласский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 35004 случая заболевания COVID-19.
Жертвами коронавируса за сутки стали два человека.
Всего с начала пандемии скончались 600 жителей Якутии.
За сутки лабораториями республики проведено 2497 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 049 533 тестов.
В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пунктов вакцинации. Созданы 119 мобильных бригад.
По состоянию на 28.04.2021 в республику поступило всего 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
На 28.04.2021г получили первую вакцинацию – 106 011 человек, в том числе 26320 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 60 449 человек, в том числе 14211 лиц, старше 60 лет.
Использовано 93,3% от общего объема вакцины, поступившей в республику.
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