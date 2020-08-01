В Якутии число новых случаев коронавируса уменьшилось

скорая

В Якутии за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из 58 новых случаев коронавирусной инфекции:

43 выявлено в Якутске, также в Мирнинском, Намском, Ленском, Нерюнгринском, Хангаласском и Сунтарском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Подтвержден 1 летальный случай.

За сутки лабораториями республики проведено 2 969 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 306 051 тестов на коронавирусную инфекцию.