В Якутии число медведей растет и они все чаще подходят к населенным пунктам

Больше всего хищников были замечены в Олекминском и Нерюнгринском районах.

В последние годы на территории Якутии отмечается рост случаев подхода медведей к населенным пунктам. По данным минэкологии больше всего медведей были замечены в Олекминском и Нерюнгринском районах, сообщили ИА YakutiaMedia в министерстве.

По мнению специалистов появление хищников у населенных пунктов связано с увеличением популяции бурого медведя: «Миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, лесными пожарами в республике и в соседних с нами регионах, факторами беспокойства в местах их обитания».

По данным на 5 сентября 2022 года, всего по республике вынесено 125 решений о регулировании численности 180 особей бурого медведя, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. По вынесенным решениям добыто 58 медведей.

Больше всего медведей были замечены в Олекминском и Нерюнгринском районах — по 15 особей, в Ленском — 13, в Томпонском и Усть-Майском — по 9, в Амгинском и Горном — по 8.

Гражданам, при появлении бурого медведя в опасной близости с населенным пунктом или созданием угрозы жизни и здоровью человека, необходимо обратиться по номеру 112. Для вынесения решения о регулировании численности можно обратиться в территориальные подразделения Минэкологии Якутии — инспекции и комитеты государственного экологического надзора.

Уменьшить вероятность встречи и нападения медведя вам поможет соблюдение следующих правил:

1. В лесу необходимо передвигаться шумно, громко переговариваясь, так как хищники почти всегда стараются избежать встречи с человеком.

2. Очень важно следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма медведей. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники.

3. Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха пищевых остатков, мусора.

4. При передвижениях максимально старайтесь избегать участков высокотравья, захламленных участков леса и чащи.

5. Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной.

6. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к останкам павших животных в лесу. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.

7. При неожиданной встрече, если даже Вы безоружны, нельзя убегать от зверя (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование). Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком.

8. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам. Не пытайтесь их накормить или подманить.

9. Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Даже если он уйдет от вас, то может стать серьезной опасностью для других людей. Убить медведя можно только из оружия крупного калибра и то не всегда даже выстрел «по месту» может сразу остановить медведя.

10. Находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны, не разрешайте им залезать в пойменные заросли возле речек.

11. Нельзя поворачиваться к атакующему медведю спиной. При нападении медведя нельзя проявлять внешних признаков страха. Если поблизости нет надежного укрытия или убежища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к лицу. Людей, выдержавших таким образом атаку медведя, больше, чем тех, кто смог спастись бегством.

12. Увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, не подкармливайте его. В вашей подкормке медведь не нуждается, но начав прикармливать медведя вы воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнет уже требовать корма, и если не получит его, то станет агрессивным и будет способен напасть на человека, страх перед которым он теряет. Помните, что своими действиями вы ставите под угрозу жизнь других людей.

