29.03.2020
17:31
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Коронавирус

В Якутии число больных коронавирусом увеличилось

Сегодня на брифинге по коронавирусу в Якутии Ольга Балабкина сказала, что власти Якути ждут положительный результат по 15-му заболевшему (из Лондона), когда вечером появится статистика по России.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился — и в Якутии теперь 15 человек официально больны коронавирусом. Также, есть еще один человек с подозрением на коронавирус.

Все медицинские работники, работающие на территории Гагаринского округа Якутска, прошли тестирование — и один сотрудник административно-управленческого персонала (не работавший с конкретными больными) дал предположительно положительный результат.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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