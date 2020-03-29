29.03.2020
17:31
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Коронавирус
В Якутии число больных коронавирусом увеличилось
Сегодня на брифинге по коронавирусу в Якутии Ольга Балабкина сказала, что власти Якути ждут положительный результат по 15-му заболевшему (из Лондона), когда вечером появится статистика по России.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился — и в Якутии теперь 15 человек официально больны коронавирусом. Также, есть еще один человек с подозрением на коронавирус.
Все медицинские работники, работающие на территории Гагаринского округа Якутска, прошли тестирование — и один сотрудник административно-управленческого персонала (не работавший с конкретными больными) дал предположительно положительный результат.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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