В Якутии число больных коронавирусом увеличилось

Сегодня на брифинге по коронавирусу в Якутии Ольга Балабкина сказала, что власти Якути ждут положительный результат по 15-му заболевшему (из Лондона), когда вечером появится статистика по России.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился — и в Якутии теперь 15 человек официально больны коронавирусом. Также, есть еще один человек с подозрением на коронавирус.