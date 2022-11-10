В Якутии чинят пострадавший участок ЛЭП

10 ноября 2022 года с 11:00 до 17:00 будет ограничение электроснабжения в связи с выполнением неотложных ремонтных работ на ВЛ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

Проведение ремонтных работ связано с повреждением провода ЛЭП под воздействием стороннего автотранспортного средства. Энергетики выполнят ремонт пострадавшего участка ЛЭП для предотвращения непредвиденных отключений линии в условиях низких зимних температур.

На время ограничения будут действовать Вилюйская, Верхневилюйская, Нюрбинская ДЭС.

График ограничений согласован с муниципальными образованиями.