10.11.2022
11:19
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Якутия
В Якутии чинят пострадавший участок ЛЭП
10 ноября 2022 года с 11:00 до 17:00 будет ограничение электроснабжения в связи с выполнением неотложных ремонтных работ на ВЛ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».
Проведение ремонтных работ связано с повреждением провода ЛЭП под воздействием стороннего автотранспортного средства. Энергетики выполнят ремонт пострадавшего участка ЛЭП для предотвращения непредвиденных отключений линии в условиях низких зимних температур.
На время ограничения будут действовать Вилюйская, Верхневилюйская, Нюрбинская ДЭС.
График ограничений согласован с муниципальными образованиями.
Фото: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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