В Якутии чиновников просят оплатить долги
Акция проводится в целях снижения дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и повышения сбора взносов среди государственных служащих и членов их семей. Личный пример — это лучший вклад в формирование своевременной оплаты взноса на капитальный ремонт.
Оплата задолженности и текущего начисления по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах может быть произведена следующими способами:
- в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;
- в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);
- через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;
- в отделениях ФГУП «Почта России»;
- в кассах ООО «РКЦ ЖКХ»;
- в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;
- через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;
- через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;
- через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн»;
- Приложение «Кварплата+»
Instagram: @fondkr.ykt
Фото: ФКР РС(Я)
Источник: Фонд капремонта РС(Я)
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