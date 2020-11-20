В Якутии чиновников просят оплатить долги

Акция проводится в целях снижения дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и повышения сбора взносов среди государственных служащих и членов их семей. Личный пример — это лучший вклад в формирование своевременной оплаты взноса на капитальный ремонт.

Оплата задолженности и текущего начисления по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах может быть произведена следующими способами:

в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;

в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);

через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;

в отделениях ФГУП «Почта России»;

в кассах ООО «РКЦ ЖКХ»;

в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;

через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;

через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;

через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн»;

Приложение «Кварплата+»

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