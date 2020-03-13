В Якутии чиновница выписывала себе баснословные премии

Прокуратура Удачного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия. Она признана виновной в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

В суде установлено, что подсудимая, занимая должность руководителя муниципального унитарного предприятия, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью извлечения выгоды имущественного характера, необоснованно включала себя в приказы о выплате премий, установив себе самостоятельно, без решения учредителя, размеры премий на сумму свыше 630 тыс.рублей.

Она же, незаконно получила денежные средства в сумме более 300 тыс.рублей в счет возмещения затрат на проезд и лечение в медицинских учреждениях Новосибирска.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, судом удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с женщины ущерба, причиненного преступлением в сумме свыше 938 тыс.рублей.

Приговор вступил в законную силу.