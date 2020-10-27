В Якутии четыре школы вышли из карантина

Работу в очной форме продолжают 138 школ республики, четыре из них возобновили обучение в минувшие сутки, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу минобрнауки региона.

Так, вышли из карантина Хампинская СОШ Вилюйского района, Батамайская ООШ Кобяйского района, Улах-Анская СОШ Хангаласского района и Тянская СОШ Олекминского района. Школа №6 города Томмота в Алданском районе приостановила работу из-за роста заболеваний ОРВИ и гриппом.

Таким образом, в дистанционной форме обучаются ученики 50 школ, в смешанной – обучающиеся 150 учреждений. Студенты 24 учреждений среднего-профессионального образования обучаются из дома, 18 колледжей и техникумов работают в смешанной форме. Очное обучение форме продолжает Арктический колледж народов Севера в поселке Черском Нижнеколымского района республики.