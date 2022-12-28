В Якутии четыре матери незаконно обналичили маткапитал. Их будут судить…

Сотрудниками СЧ по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское» окончено расследование уголовных дел в отношении четырёх местных жительниц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 Их ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что женщины, имеющие детей, решили незаконно распорядиться средствами материнского капитала. Для получения выплат они под предлогом строительства жилых домов оформили фиктивные договоры целевого займа на приобретение земельных участков, расположенных на Покровском тракте города Якутска, в селах Кильдямцы и Хатассы.

После чего подали в государственное учреждение пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. Таким образом, в период с августа 2019 по апрель 2020 года обвиняемые незаконно обналичили 4 государственных сертификата на материнский капитал, похитив из бюджета свыше 1,8 млн рублей. Денежные средства женщины потратили по собственному усмотрению.

На период следствия в отношении всех фигурантов уголовных дел была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На движимое и недвижимое имущество был наложен арест. Одна из обвиняемых полностью возместила ущерб.

В настоящее время все четыре уголовных дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.