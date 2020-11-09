В Якутии рыбаки четыре дня сидели на мели

9 ноября утром на пульт оперативного дежурного ГБУ «Служба спасения РС(Я) поступило сообщение что в Кобяйском районе при следовании с с. Ситтэ в г. Якутск вышло из строя судно на воздушной подушке возле острова Джелингдже, на которой находится три человека . В связи с угрозой жизни людей решением КЧС Республики Саха (Якутия) было решено поднять вертолет АО АК «Полярные авиалинии» со спасателями на борту.

Операцию по спасению возглавил спасатель международного класса заместитель начальника управления поисково-спасательных работ Андрей Юргин, в десантную группу вошли спасатель международного класса Василий Павлов и спасатель 3 класса Максим Колесов.

По полученным координатам пострадавшие были обнаружены быстро, предполагалось что спасательные работы будут производиться при помощи десантного оборудования , но экипаж вертолета МИ -8 с филигранной точностью подсел на песчаную косу недалеко от судна на воздушной подушке. Спасатели помогли троим мужчинам благополучно погрузиться в вертолет, жалоб на здоровье не поступало.

С их слов, судно получило серьезные поломки, в течении 4-х дней пытались исправить своими силами, сегодня закончилось топливо и продукты, учитывая что подушка стояла на открытом месте мела постоянная поземка, решили просить помощи по спутниковому телефону у спасателей.

Служба спасения напоминает рыбакам, охотникам и гражданам тем кто планирует выезжать в дальнюю дорогу, запаситесь продуктами питания, теплыми вещами, средствами связи. не лишним будет узнать прогноз погоды на ближайшее время. Учтите на реке идет шуга, не надо испытывать судьбу.