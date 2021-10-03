В Якутии четвертая волна коронавируса набирает силу

По сведениям Оперштаба Якутии, на 3 октября в республике выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает ЯСИА. — г. Якутск – 124 случая, — Мегино-Кангаласский район – 11 случаев, — Чурапчинский район – 9 случаев, — Мирнинский, Хангаласский районы по 7 случаев, — Вилюйский район – 6 случаев, — Алданский, Намский, Усть-Алданский районы по 5 случаев, — Верхоянский, Нерюнгринский районы по 4 случая, — Ленский, Нижнеколымский, Оймяконский, Таттинский районы по 3 случая, — Аллаиховский, Амгинский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Кобяйский, Олекминский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 2 случая, — Горный, Жиганский, Нюрбинский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 5 522 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 486 354 теста.

Фото: ЯСИА. Источник: ЯСИА.

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