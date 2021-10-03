Коронавирус
В Якутии четвертая волна коронавируса набирает силу
По сведениям Оперштаба Якутии, на 3 октября в республике выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает ЯСИА.
— г. Якутск – 124 случая,
— Мегино-Кангаласский район – 11 случаев,
— Чурапчинский район – 9 случаев,
— Мирнинский, Хангаласский районы по 7 случаев,
— Вилюйский район – 6 случаев,
— Алданский, Намский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,
— Верхоянский, Нерюнгринский районы по 4 случая,
— Ленский, Нижнеколымский, Оймяконский, Таттинский районы по 3 случая,
— Аллаиховский, Амгинский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Кобяйский, Олекминский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 2 случая,
— Горный, Жиганский, Нюрбинский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 5 522 исследования на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 486 354 теста.
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