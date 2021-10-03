03.10.2021
10:29
387

Коронавирус

В Якутии четвертая волна коронавируса набирает силу

По сведениям Оперштаба Якутии, на 3 октября в республике выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает ЯСИА.

— г. Якутск – 124 случая,

— Мегино-Кангаласский район – 11 случаев,

— Чурапчинский район – 9 случаев,

— Мирнинский, Хангаласский районы по 7 случаев,

— Вилюйский район – 6 случаев,

— Алданский, Намский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,

— Верхоянский, Нерюнгринский районы по 4 случая,

— Ленский, Нижнеколымский, Оймяконский, Таттинский районы по 3 случая,

— Аллаиховский, Амгинский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Кобяйский, Олекминский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 2 случая,

— Горный, Жиганский, Нюрбинский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 5 522 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 486 354 теста.

Фото: ЯСИА.
Источник: ЯСИА.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх