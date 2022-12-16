В Якутии чествовали лучшие семьи 2022 года

Указом главы Якутии Айсена Николаева год векового юбилея Якутской АССР был объявлен Годом Матери. Сегодня в Якутске подвели его итоги и наградили победителей Республиканского конкурса «Семья года-2022».

«В Год Матери принят целый ряд дополнительных мер по защите семьи, материнства и детства. Внедрили льготное посещение многодетными семьями государственных учреждений культуры и спорта, расширили механизмы реализации жилищной программы для семей с пятью и более детьми. Более 93 тысяч женщин обследовали свое здоровье, 7,5 тысяч получили поддержку при трудоустройстве, более 1 тысячи женщин повысили свои профессиональные навыки и получили возможность открыть собственное дело. Мы приняли курс на всемерную поддержку приемных родителей, увеличив в этом году вознаграждение приёмным родителям в два раза», – сказал заместитель председателя Правительства Якутии Сергей Местников.

Вице-премьер подчеркнул, что самый горячий отклик получил юбилейный целевой капитал «Дети столетия», который уже получили более 10 тысяч новорожденных якутян.

От имени руководства республики Сергей Местников вручил государственные награды. За заслуги в воспитании детей и вклад в укреплении семьи знаком «Мать-героиня» награждена Светлана Иванова из села Арылах Сунтарского района, родившая и воспитывающая 10 детей. Знаки «Материнская слава» III степени вручены матерям, родившим и воспитывающим 7 детей: Анжелике Аркадьевой из села Улахан-Ан Хангаласского улуса и Марии Сафоновой из села Дабан Олекминского района.

Далее чествовали обладатели премий Главы Якутии в размере 300 тысяч рублей. Так, победителем в номинации «Молодая семья» республиканского конкурса «Семья года-2022» стала семья Айталины и Дмитрия Петровых из города Якутска, воспитывающая 4 детей. Глава семьи Дмитрий – победитель, призёр республиканских и улусных соревнований по борьбе хапсагай. Мама семьи Айталина – победительница и призёр многих республиканских конкурсов красоты. Они были победителями городского конкурса «Мама, папа и я – спортивная семья». Петровы считают, что секрет семейного счастья во взаимопонимании, любви и уважении друг к другу.

Победителем в номинации «Многодетная семья» стала семья Игнатьевых из Мегино-Кангаласского улуса, воспитывающая шестерых детей. Они победили в улусном семейном проекте в номинации «Трудовое воспитание». На основании социального контракта открыли собственное дело по изготовлению мебели для дома и сада в национальном стиле.

Премия главы вручена победителям в номинации «Приемная семья» республиканского конкурса «Семья года-2022» семье Петровых из Оленекского эвенкийского национального улуса. Татьяна Ивановна и Николай Николаевич подарили домашний очаг и родительскую любовь 19 малышам. Сегодня их талантливые дети являются достойным продолжением родителей. Дружную семью объединяют музыка, творчество, спорт.

Победителем в номинации «Сельская семья» стала семья Марины и Спиридона Федоровых из Мегино-Кангаласского улуса. У них большое подсобное хозяйство. Федоровы с малых лет учат своих детей ухаживать за крупным рогатым скотом и лошадьми.

Обладателями премии в номинации «Кочевая семья» стала кочевая семья Юмшановых-Колесовых из Эвено-Бытантайского национального улуса. Алексей и Туйаара – представители потомственной кочевой семьи. Своих пятерых детей приучили с малых чтить традиции своих предков, заниматься традиционными промыслами. Отец семьи Алексей является неоднократным чемпионом соревнований по оленьим гонкам, а Туйаара – победитель конкурса «Хозяйка чума».

Премия Главы вручена победителям в номинации «Семья – хранитель традиций» республиканского конкурса семье Александры и Дмитрия Егоровых из Амгинского улуса шестеро детей. Активная, спортивная и дружная семья Егоровых побеждала в республиканском конкурсе отцов и сыновей «А5а курэ5э – 2007», сын Владимир является чемпионом Европы по вольной борьбе.

Премию в номинации «Золотая семья» вручили семье Светланы Устиновны и Петра Васильевича Горбуновых из Олекминского района, счастливо живущим в браке 52 года. Они воспитали и вырастили 8 детей, 16 внуков и 5 правнуков. Петр Васильевич выращивает редкие виды клубники и земляники, а Светлана Устиновна увлекается цветоводством и овощеводством.

Министр труда и социального развития республики Елена Волкова подчеркнула, что основой основ семьи является мама. Министр напомнила, что конкурс «Семья года» сначала проводится на муниципальном уровне, затем лучшие из лучших соревнуются на республиканском этапе. В этом году 108 семей боролись за победу. От имени Всероссийского конкурса «Семья года-2022» Елена Волкова вручила награду победителям в номинации «Семья – хранитель традиций» — Светлане и Василию Дьячковским из Чурапчинского улуса. Семья Дьячковских награждена Почётным дипломом и занесены в Почетную книгу России — 2022.

Кроме того, министр наградила администрации районов, внёсших большой вклад в развитие демографической и семейной политики. За первое место сертификатом на сумму 100 тысяч рублей награждён Нюрбинский район. Сертификат на сумму 80 тысяч рублей вручён городскому округу «город Якутск», занявшему второе место. Третье место занял Жиганский улус, награждён сертификатом на сумму 60 тысяч рублей.

Сергей Местников отметил, что в канун Нового года принято ставить перед собой новые цели. «Мы гордимся жизненными устоями, глубоко присущими нам, якутянам. У нас есть замечательные традиции многодетности и количество таких семей растёт из года в год, у нас принято отдавать почет старшему поколению и постоянно заботиться о нём, а детей воспитывать в уважении и любви к семье и родной земле. Сегодня важнейшей задачей становится сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей», – подчеркнул вице-премьер.