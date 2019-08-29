29.08.2019
13:30
91
Происшествия
В Якутии «черный лесоруб» уничтожил более 30 деревьев
Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку соблюдения законодательства об охране и защите лесного фонда, в ходе которой выявлен факт осуществления местным жителем Г. на участке местности «Сайылык» рубки деревьев породы «лиственница» в количестве 31 единицы в отсутствие договора купли-продажи лесных насаждений. Ущерб лесному фонду от незаконной деятельности Г. составил свыше 16 тыс. рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ — незаконная рубка лесных насаждений.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры района.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.08.2019
0
29.08.2019
84
29.08.2019
76
29.08.2019
732
29.08.2019
139
29.08.2019
84
29.08.2019
170
29.08.2019
890
29.08.2019
127
29.08.2019
9762
29.08.2019
106
29.08.2019
91
29.08.2019
124
29.08.2019
372
29.08.2019
179
29.08.2019
87
29.08.2019
345
29.08.2019
206
29.08.2019
264
29.08.2019
128
29.08.2019
386
29.08.2019
246
29.08.2019
179
29.08.2019
851
29.08.2019
297
28.08.2019
209
28.08.2019
1333
28.08.2019
1379
28.08.2019
340
28.08.2019
3202
28.08.2019
414
28.08.2019
185
28.08.2019
170
28.08.2019
295
28.08.2019
332
28.08.2019
504
28.08.2019
1447
28.08.2019
1235
28.08.2019
388
28.08.2019
355
28.08.2019
234
28.08.2019
939
28.08.2019
1204
28.08.2019
18475
28.08.2019
309
28.08.2019
225
28.08.2019
203
28.08.2019
270
28.08.2019
193
28.08.2019
158
28.08.2019
815
28.08.2019
487
28.08.2019
3009
28.08.2019
280
28.08.2019
824
28.08.2019
255
28.08.2019
252
28.08.2019
163
28.08.2019
3735
ТОП НОВОСТИ
26.08.2019
12922
23.08.2019
7588
26.08.2019
7458
24.08.2019
5863
25.08.2019
5374
24.08.2019
4859
27.08.2019
4756
27.08.2019
4739
26.08.2019
4525
23.08.2019
4126