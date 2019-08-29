В Якутии «черный лесоруб» уничтожил более 30 деревьев

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку соблюдения законодательства об охране и защите лесного фонда, в ходе которой выявлен факт осуществления местным жителем Г. на участке местности «Сайылык» рубки деревьев породы «лиственница» в количестве 31 единицы в отсутствие договора купли-продажи лесных насаждений. Ущерб лесному фонду от незаконной деятельности Г. составил свыше 16 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ — незаконная рубка лесных насаждений.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры района.