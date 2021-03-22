В Якутии бывший замглавы района отправится под суд

Бывший первый заместитель главы Верхоянского района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего первого заместителя главы МО «Верхоянский район» в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Следствием установлено, что по итогам проведения открытых аукционов в ноябре 2019 года между администрацией муниципального образования «Верхоянский район» и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт по завершению строительства школьного арочного спортзала в селе Черюмча.

В декабре обвиняемый, не желая допустить возврата денежных средств, выделенных на финансирование строительства спортзала, достоверно зная, что подрядчик не выполнил работы в объеме, соответствующем содержанию контракта, внес заведомо ложные сведения в официальные документы о приемке работ на полную стоимость контракта.

При этом обвиняемый владел информацией о том, что наружные и внутренние стены теплого перехода из школы в спортивный зал выполнены из деревянного каркаса, тогда как в акте о приемке выполненных работ указано, что стены перехода возведены из шлакоблоков.

Вследствие незаконных действий первого заместителя главы на счет ИП были переведены денежные средства в сумме 11 миллионов 799 тысяч рублей, тем самым действиями обвиняемого причинен ущерб бюджету муниципального образования на сумму свыше 680 тысяч рублей.

Следует отметить, что в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и ФСБ.