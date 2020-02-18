В Якутии бывший ученик присвоил телефон учителя

Бывший ученик подозревается в краже сотового телефона у своего пожилого учителя.

В дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району обратился пожилой житель села с заявлением по поводу кражи у него сотового телефона.

Пенсионер рассказал полицейским, что накануне ездил на своей машине по делам. Спустя некоторое время, после возвращения домой, потерпевший обнаружил пропажу телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что нашел сотовый на дороге. В ходе изучения содержимого найденного телефона, он понял, что гаджет принадлежит его пожилому учителю, который учил его в школе. Но «благодарный» ученик вместо того, чтобы вернуть находку законному владельцу, решил его присвоить.

Похищенный таким образом телефон был изъят и будет возвращен в ближайшее время пожилому учителю.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».