В Якутии бывший работник больницы пожаловался в прокуратуру

Прокуратура Олекминского района провела проверку по обращению бывшего работника государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Олекминская центральная районная больница» о невыплате окончательного расчета в связи с увольнением.

Доводы заявителя нашли свое подтверждение.

Согласно ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника, а если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете

В нарушение названной нормы закона, прав работника, учреждением здравоохранения все причитающиеся ему при увольнении суммы не выплачены.

Прокуратура Олекминского района внесла в связи с этим в адрес главного врача Олекминской ЦРБ представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выплаты работнику произведены в полном объеме.