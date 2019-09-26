В Якутии бывший работник больницы пожаловался в прокуратуру
Прокуратура Олекминского района провела проверку по обращению бывшего работника государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Олекминская центральная районная больница» о невыплате окончательного расчета в связи с увольнением.
Доводы заявителя нашли свое подтверждение.
Согласно ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника, а если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете
В нарушение названной нормы закона, прав работника, учреждением здравоохранения все причитающиеся ему при увольнении суммы не выплачены.
Прокуратура Олекминского района внесла в связи с этим в адрес главного врача Олекминской ЦРБ представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выплаты работнику произведены в полном объеме.
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