25.02.2022
15:06
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Происшествия

В Якутии бывший осужденный пытался перебросить запрещенные предметы

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками исправительной колонии № 1 был задержан гражданин при попытке совершения переброса запрещенных предметов на охраняемую территорию учреждения. После этого было установлено, что он ранее неоднократно отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение различных преступлений.

При нем в ходе досмотра были обнаружены и изъяты три свертка, обмотанные скотчем, в которых находились 3 сотовых телефона, 3 зарядных устройства и 2 гарнитуры. 

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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