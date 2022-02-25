В Якутии бывший осужденный пытался перебросить запрещенные предметы

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками исправительной колонии № 1 был задержан гражданин при попытке совершения переброса запрещенных предметов на охраняемую территорию учреждения. После этого было установлено, что он ранее неоднократно отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение различных преступлений.

При нем в ходе досмотра были обнаружены и изъяты три свертка, обмотанные скотчем, в которых находились 3 сотовых телефона, 3 зарядных устройства и 2 гарнитуры.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.