13.07.2022
21:56
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Происшествия

Чурапчинец проник в квартиру бывшей жены через форточку и…

В дежурную часть полиции Чурапчинского района поступило заявление от местной жительницы о совершении кражи. Потерпевшая пояснила, что неизвестный проник в её квартиру, расположенную на первом этаже, через открытую форточку и похитил банковскую карту и шоколадные батончики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Выяснилось, что к преступлению причастен бывший супруг заявительницы — ранее судимый за кражу 29-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, воспользовавшись отсутствием бывшей жены, проник в её квартиру через форточку и совершил кражу. По словам мужчины, он планировал снять с похищенной карты деньги, чтобы купить себе алкоголь.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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