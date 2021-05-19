В Якутии бывшему начальнику колонии предъявлено обвинение

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) предъявлено обвинение бывшему начальнику Федерального казенного учреждения ИК-3 УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, по указанию начальника исправительного учреждения было изготовлено поддельное водительское удостоверение для осужденного, который ранее не имел прав на управление транспортным средством.

Получив заверенную копию водительского удостоверения, осужденный в период с июля 2019 по март 2020 года управлял разными транспортными средствами за пределами исправительного учреждения и муниципального образования, на территории которого находится колония-поселение.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и отдела собственной безопасности УФСИН России по республике.

Ранее мужчина был уволен с занимаемой должности. Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении, в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.