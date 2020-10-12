В Якутии бюджетников переводят на удаленку

Сегодня, 12 октября, Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства РС(Я), проинформировала журналистов о том, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за последние сутки выявлены 120 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, 80 случаев – в Якутске.

Вирус зафиксирован в районах республики: в Алданском и Мегино-Кангаласском – по 7 случаев, в Верхневилюйском и Мирнинском – по 5 случаев, в Нерюнгринском — 4 случая, в Хангаласском и Намском – по 3 случая, в Вилюйском и Томпонском – по 2 случая, в Верхоянском и Сунтарском – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 721 исследование на коронавирус. Всего с начала пандемии обработан 531 421 тест.

Ольга Балабкина обратила внимание на сложную ситуацию, которая в выходные дни сложилась в отдалённом селе Кутана Алданского района. Были оперативно приняты необходимые меры, в село была направлена ковид-бригада, вывезены больные в тяжелом состоянии, жители обеспечены необходимыми лекарствами. В течение текущего дня в Кутану прибудет дополнительная бригада медиков. Ситуация полностью находится под контролем.

Впервые подозрения на коронавирус зафиксированы в Момском районе. Ольга Балабкина призвала население не поддаваться панике. Оба случая связаны с возрастными жителями, у которых выявлена двусторонняя пневмония. Все меры приняты, в том числе, продолжает работать санавиция.

На особом контроле находится поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, как важнейший региональный транспортный узел. Здесь увеличены инфекционные койки, осуществляется строгое отслеживание амбулаторных больных.

Ольга Балабкина сообщила, что сегодня по итогам ссуженного совещания опертштаба под руководством главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА принято решение о необходимости усиления направления на удаленный режим работы с завтрашнего дня, с 13 октября, работников муниципальных и республиканских учреждений бюджетной сферы.

Данное решение не распространяется на республиканские учреждения здравоохранения и образования с очной формой деятельности.

Также Ил Дархан указал на необходимость привлечения к ответственности тех работодателей, которые нарушают предписание на запрет осуществления очной работы сотрудниками старше 65 лет. В регионе ощутимо растет заболевание коронавирусом пожилых граждан.