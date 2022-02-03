В Якутии бюджетникам повысят зарплату

Правительством Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения реального содержания заработной платы работников бюджетной сферы, не отнесенных к «майским» указам Президента Российской Федерации 2012 года, принято решение по проведению индексации заработной платы с 1 января 2022 года на 3,6% с учетом уровня инфляции.

Повышение коснется более 35 тысяч квалифицированных работников бюджетной сферы. Это ветеринары, агрономы, зоотехники, лесники, пожарные и иные сферы, а также общеотраслевые должности специалистов и квалифицированных рабочих профессий — бухгалтера, экономисты, инженеры, водители, машинисты, повара и т.д.

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) предусмотрена подготовка дополнительного решения о следующем этапе повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы с 01 октября 2022 года на 6,4% в целях реализации послания Главы Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2021 года.

В соответствии с посланием Главы Республики Саха (Якутия) Правительству республики дано поручение поэтапно увеличить заработную плату «прочих» категорий работников на 10% в течение 2022 года, обеспечив не только уровень инфляции, но и опережающий рост заработной платы с низкими трудовыми доходами.

Напомним, что с 1 января 2022 года в рамках реализации Федерального закона №82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), с учетом районных коэффициентов и максимальной «северной» надбавки (80%) увеличился на 8,6% и составил на территориях с районным коэффициентом 1,7 — 34 725 рублей, с районным коэффициентом 2,0 — 38 892 руб.