В Якутии бюджетникам повысят заработную плату

В сентябре 2021 года Правительством Республики Саха (Якутия) принято решение о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Под это решение подпадают воспитатели, педагоги учреждений дополнительного образования и учреждений детей-сирот, научные сотрудники, преподаватели высшего профессионального образования, работники культуры и социальные работники.

В связи с этим будет произведен перерасчёт заработной платы с начала текущего года. Их зарплата будет увеличена от 3% до 16 % в зависимости от категории работников.

Напомним, что по стратегическим указам Президента России 2012 года определены отдельные категории работников бюджетной сферы, уровень заработной платы которых должен достигать 100 и 200 процентов от среднего трудового дохода по региону.

С сентября 2021 года по решению Президента России для кураторов в сфере среднего профессионального образования установлена ежемесячная денежная выплата, которая с учетом районных коэффициентов и «северной» надбавки составляет от 12,5 тыс. до 14 тыс. рублей, а в 2020 году аналогичная выплата по решению Президента России установлена также для классных руководителей в школах.

Отметим, что по прочим категориям работников бюджетной сферы, не отнесенных к «майским» указам Президента РФ, ранее проиндексирована заработная плата на 3% с 1 января 2021 года, а по работникам государственной и муниципальной службы принято решение проиндексировать также на 3% с 1 июля 2021 года.