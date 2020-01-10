В Якутии была испорчена веселая новогодняя вечеринка

В дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району Якутии обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что из её квартиры похищены три сотовых телефона и два телевизора. Общий материальный ущерб составил более 80 000 рублей.

Полицейские опросили заявительницу и выяснили все обстоятельства, при которых было похищено имущество. Установлено, что у потерпевшей гостили её родственники и друзья. Компания вместе распивала спиртные напитки, отмечая новогодний праздник. Через какое-то время хозяйка квартиры и гости заснули, а утром потерпевшая обнаружила пропажу техники.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого за грабеж 29-летнего мужчину. Более того, выяснилось, что он ранее находился в федеральном розыске.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В данное время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.