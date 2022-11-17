В Якутии бульдозерист ответит в суде за смерть стажера

Прокурор Вилюйского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Намцы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в середине июля 2022 года в Вилюйском районе в ходе проведения дорожно-строительных работ республиканской дороги «Эдьигээн», обвиняемый, являясь водителем бульдозера, не прекращая ведение работ при нахождении человека в зоне работы бульдозера, грубо нарушив правила безопасности, осуществил движение задним ходом и совершил наезд на стажера.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.