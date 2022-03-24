24.03.2022
16:03
81
Якутия
В Якутии букву Z выстроили из оленей
В эти дни буквы Z и V — на машинах, самолетах, спортивных формах чемпионов и на фасадах зданий — как знак поддержки Путина и российской армии — пишет телеграм-канал Индигир уоттара.
Люди и машины выстраиваются в формы этих букв, а в Якутии в арктическом Оленекском эвенкийском национальном районе букву Z выстроили из оленей. Оленеводство на Крайнем Севере является основой уклада жизни.
Посмотрите, как красиво и эпично! И это здорово!
Фото: https://t.me/indigir_uottara
Источник: https://t.me/indigir_uottara
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