В Якутии букву Z выстроили из оленей

В эти дни буквы Z и V — на машинах, самолетах, спортивных формах чемпионов и на фасадах зданий — как знак поддержки Путина и российской армии — пишет телеграм-канал Индигир уоттара.

Люди и машины выстраиваются в формы этих букв, а в Якутии в арктическом Оленекском эвенкийском национальном районе букву Z выстроили из оленей. Оленеводство на Крайнем Севере является основой уклада жизни.

Посмотрите, как красиво и эпично! И это здорово!