В Якутии бухгалтеры годами брали по «чуть-чуть» из бюджета

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена незаконная деятельность главного бухгалтера и бухгалтера одной из организаций.

Предварительным следствием установлено, что должностные лица, вступив в сговор, в период с 2017 года по июнь 2020 года систематически изготавливали подложные платежные поручения и вносили в реестры сведения о завышенном размере своей заработной платы. На основании представленных документов на их лицевые счета зачислялись суммы, превышающие реальный размер.

Кроме того, полицейские выяснили, что злоумышленники с помощью программы автоматизации бухгалтерского учета регулярно оплачивали жилищно-коммунальные услуги за принадлежащие им жилые помещения.

В результате противоправных действий причинён особо крупный ущерб в размере около 3 миллионов рублей.

Следователем отдела МВД России по Булунскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления.