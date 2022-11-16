В Якутии бухгалтер украла миллионы у предпринимателей

Следователем Следственной части по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское» окончено расследование уголовного дела по обвинению 51-летней местной жительницы в хищении денежных средств у двух предпринимателей на сумму более 2,6 миллионов рублей.

Следствием установлено, что женщина работала бухгалтером в фирме, оказывающей услуги бухгалтерского учета организациям. На основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности она была уполномочена вести учёт, составлять и предоставлять товарно-денежные и другие отчёты о движении и остатках вверенного ей имущества. Используя свое служебное положение и имея доступ к банковским картам двух предпринимателей, злоумышленница систематически похищала с их счетов вверенные ей денежные средства путем их обналичивания через банкоматы. Таким образом, с января по март 2022 года обвиняемая присвоила 2 миллиона 660 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия). Женщине предъявлены обвинения в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.