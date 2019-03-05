В Якутии бухгалтер казенного учреждения подозревается в криминале

Прокуратура Ленского района провела проверку в одном из государственных казенных учреждений.

Согласно материалам проверки прокуратуры, в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 главный бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение совершила незаконное хищение денежных средств, путем необоснованного и незаконного их перечисления на принадлежащий ей расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк» с указанием обоснования платежей – пособие по беременности и родам на общую сумму свыше 442 тыс.руб. и пособие по временной нетрудоспособности на общую сумму более 170 тыс.руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения СО ОМВД России по Ленскому району возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры района.