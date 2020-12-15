В Якутии будут увеличены объемы жилищного строительства

Текущую ситуацию в жилищной сфере и стимулирование жилищного строительства в Якутии рассмотрели на совещании у первого заместителя председателя правительства РС (Я) Кирилла БЫЧКОВА с участием руководителей исполнительных органов государственной власти республики, глав муниципальных районов, представителями ведущих строительных и кредитных организаций региона.

Основными факторами, ограничивающими жилищное строительство на сегодняшний день, являются отсутствие земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной и социальной инфраструктурой, а также переход на проектное финансирование строительства многоквартирных домов.

Между тем глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ ранее поручил обеспечить беспрерывную работу на ключевых стройках на территории республики, даже несмотря на пандемию коронавируса. По мнению главы, сейчас важно обеспечить надёжное функционирование строительной отрасли, чтобы сохранить объёмы строительства и в дальнейшем увеличить их.

По информации первого вице-премьера республики Кирилла Бычкова, на 1 декабря текущего года в регионе за 11 месяцев введено 357,3 тыс. кв. м. жилья, что составляет почти 70% от плана. До конца года планируется ввести еще порядка 205,4 тыс. кв. м. В целом, за 2020 год должно быть введено 512 тыс. кв.м. жилья.

Как отметил министр строительства Республики Саха (Якутия) Павел КЫЛАТЧАНОВ, республика нацелена значительно повысить показатели по вводу жилья в ближайшие 10 лет.

«Если в 2020 году ввод жилья по плану составляет 512 тыс. кв.м., то к 2030 году число должно быть увеличено в полтора раза – до 832 тыс. кв.м. Достижение таких показателей нам должно обеспечить развитие ИЖС и рынка коммерческого жилья», – сказал Павел Кылатчанов.

Также участники совещания обсудили острые темы, волнующие застройщиков, в числе которых были нерешенные вопросы по договорам развития застроенных территорий (ДРЗТ). Кирилл Бычков указал на серьезные проблемы в реализации проектов строительства жилья в столице республики: у города Якутска достаточно большое количество заключенных ДРЗТ, но далеко не по всем сейчас идет строительство жилья. Основными проблемами, затормаживающими процесс строительства, являются изменения нормативно-правовых актов, долгое решение вопросов имущественного характера, технического присоединения к тепло-водоснабжению и т.д.

Подводя итоги совещания, Кирилл Бычков отметил, что для достижения показателей, установленных национальными проектами, будет проведена тщательная работа со всеми участниками строительного комплекса по решению проблем, ограничивающих процесс строительства в республике.