В Якутии будут судить водителя за смерть пассажира

Прокуратура Оймяконского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника одной из местных золотодобывающих артелей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, имея значительный опыт вождения, в конце ноября 2020 года, управляя легковым автомобилем повышенной проходимости и двигаясь по заснеженному дорожному полотну, не справившись с управлением допустил опрокидывание автомобиля, который несколько раз перевернулся. В результате ДТП, один из пассажиров автомобиля получил тяжкий вред здоровью и умер на месте происшествия.

Свою вину в произошедшем мужчина признал в полном объеме, оказал после совершения дорожно-транспортного происшествия помощь другой пострадавшей.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.