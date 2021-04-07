В Якутии будут судить водителя за смерть пассажира
Прокуратура Оймяконского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника одной из местных золотодобывающих артелей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, обвиняемый, имея значительный опыт вождения, в конце ноября 2020 года, управляя легковым автомобилем повышенной проходимости и двигаясь по заснеженному дорожному полотну, не справившись с управлением допустил опрокидывание автомобиля, который несколько раз перевернулся. В результате ДТП, один из пассажиров автомобиля получил тяжкий вред здоровью и умер на месте происшествия.
Свою вину в произошедшем мужчина признал в полном объеме, оказал после совершения дорожно-транспортного происшествия помощь другой пострадавшей.
После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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