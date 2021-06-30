В Якутии будут судить поджигателя леса

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Прокурором Усть-Майского района Якутии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 261 УК РФ по факту возникновения лесного пожара в результате неосторожного обращения с огнем.

Дознанием установлено, что житель Усть-Майского района в начале мая 2021 года находясь в лесном массиве, в нарушение требовании правил пожарной безопасности в лесах, решил поджечь старые порубочные остатки с целью дальнейшего освоения лесного участка.

В результате неосторожных действий мужчины возникший огонь распространился по лесной подстилке, перешедший в лесной пожар на общей площади 464 га. Сумма причиненного лесному фонду Российской Федерации ущерба составила более 110 тыс. рублей.

В ходе дознания обвиняемый вину признал и в добровольном порядке возместил причиненный ущерб.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.