В Якутии будут судить мошенника, похитившего деньги образовательных учреждений

Следователем следственного отделения ОМВД России по Олекминскому району завершено расследование уголовного дела по признакам мошенничества с использованием служебного положения и подделки документов.

В ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний директор коммерческой организации, под видом предоставления услуг по установке и настройке тахографов для школьных автобусов, умышленно похитил денежные средства, принадлежащие образовательным учреждениям республики.

Выяснилось, что мужчина не имел лицензии на осуществление данного вида работ, не обладал сертификатом, подтверждающим профессиональную подготовку, и не располагал материально-техническими ресурсами, необходимыми для исполнения условий договоров.

Кроме того, с целью сокрытия обстоятельств мошенничества, обвиняемый умышленно изготовил семь фиктивных актов о выполнении работ, предоставляющих право на получение денежных средств. В данные документы он внес заведомо ложные сведения об оказании услуг, которые фактически не выполнил и заверил поддельные документы своей подписью и гербовой печатью организации.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.