В Якутии будут судить казнокрада

Прокурор Горного района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы МО «Малтанинский наслег». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый, занимая должность главы муниципального образования, из корыстных побуждений с целью хищения бюджетных средств, подписал от имени администрации наслега с двумя индивидуальными предпринимателями договоры на строительство объектов культуры в Парке культуры и отдыха муниципального образования. Их сумма составила 300 тысяч рублей.

Впоследствии при отсутствии выполнения работ им подписаны фиктивные акты об их приемке, на основании которых на счета предпринимателей из бюджета наслега перечислено 300 тысяч рублей, которые ими переданы обвиняемому. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.