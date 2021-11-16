В Якутии будут судить иностранца и местную жительницу. Взятка 👩‍⚖️

Якутская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина и местной жительницы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, 18 июня 2021 г. гражданин Республики Таджикистан, являющийся наемным рабочим коммерческой организации, осуществлявшей работы на территории судоремонтного завода, похитил медный кабель массой 145 кг стоимостью более 50 тыс. рублей. Похищенное имущество он решил перевести на автомобиле знакомой, не осведомленной о совершенном им преступлении. Между тем, автомобиль был остановлен сотрудниками батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия). В ходе осмотра салона автомобиля сотрудники ДПС обнаружили похищенное имущество и передали информацию транспортной полиции.

Обвиняемый, желая избежать уголовной ответственности за совершенную им кражу, решил дать взятку начальнику отдела уголовного розыска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. О своем преступном намерении сообщил знакомой, пояснив при этом, что у него нет денег. Обвиняемая предложила ему свои личные денежные средства для дачи взятки. Он согласился с ее предложением, вступив, таким образом, с ней в преступный сговор на дачу взятки должностному лицу.

Во избежание привлечения знакомого к уголовной ответственности обвиняемая передала начальнику отдела уголовного розыска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в служебном кабинете взятку в сумме 30 тыс. рублей.

После передачи взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу, так как сотрудник полиции заранее сообщил о коррупционном предложении.

Уголовное дело расследовалось Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России при оперативном сопровождении отдела собственной безопасности УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.