В Якутии будут судить группу вымогателей

Прокурор г. Мирного утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» «г» ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, т.е. требование передачи имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что у потерпевшего имеются денежные средства, неоднократно требовали их передачи, угрожая ему и его родственникам физической расправой.

В результате преступных действий потерпевший, будучи психологически сломленным и физически подавленным, во избежание применения в отношении него насилия, согласился на их незаконные требования с передачей обвиняемым денежных средств в сумме 900 000 рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.