В Якутии будут судить банду подростков

Мирнинским межрайонным следственнымотделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей г. Мирного, совершивших кражи имущества (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), а также в отношении трех несовершеннолетних, совершивших угон транспортного средства (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Преступления совершены в январе 2020 года. В ночное время суток двое несовершеннолетних совершали тайные хищения аккумуляторных батарей из автомашин жителей г. Мирный. Установлено 4 эпизода преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемых, составил 11 тысяч рублей, который в полном объем возмещен в ходе следствия.

Также в январе 2020 года этими же обвиняемыми с участием еще одного несовершеннолетнего совершен угон автомобиля «ВАЗ 21063», стоявшего на территории, прилегающей ко двору одного из домов, расположенных по ул. Газовиков в г. Мирный. Для чего один из обвиняемых проник в салон автомобиля, а двое других толкали автомобиль. После того как автомобиль завелся, несовершеннолетние сели в него и скрылись с места совершения преступления.

В тот же день несовершеннолетние были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в следственный отдел.

Обвиняемые полностью признали вину в совершении указанных преступлений.

В ОМВД России по Мирнинскому району в порядке ст. 158 УПК РФ внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.