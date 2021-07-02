В Якутии будут созданы экспериментальные агротехнологические классы

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев провел совещание по организации в нескольких школах специализированных классов агротехнологической направленности.

Во встрече приняли участие и.о. ректора Арктического государственного агротехнологического университета Константин Кривошапкин, старший преподаватель института развития образования и повышения квалификации РС(Я) Гаврил Адамов и старший преподаватель кафедры пищевых технологий и индустрии питания АГАТУ Андрей Сидоров.

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Министр отметил, что агротехнологические классы станут экспериментальными площадками по внедрению новых учебных программ, организации взаимодействия хозяйств с учебными заведениями, а также работе с ведущими вузами и СПО. «Сегодня мы должны прийти к пониманию того, что сельское хозяйство – это одно из перспективных направлений развития нашей республики. Экологически чистая, здоровая продукция, произведенная по современным технологиям всегда будет востребована. В экспериментальные классы будут отобраны ребята, которые с детства знакомы с работой на селе, знают и любят сельское хозяйство и желают развиваться в этом направлении. Для эффективной работы мы должны организовать системное взаимодействие наших школ, научных институтов, ведущих сельскохозяйственных хозяйств и перерабатывающих предприятий», — сказал Михаил Сивцев.

И.о. ректора АГАТУ Константин Кривошапкин подчеркнул, что только в сотрудничестве министерства образования и науки, министерства сельского хозяйства и учебных заведений можно будет разработать действительно эффективную систему учебных программ, организовать практику обучающихся. «К сожалению, мы сегодня наблюдаем, что даже из специализированных агротехнологических школ поступление в профильные вузы и СПО сегодня находятся на низком уровне. Так что мы должны задуматься о содержании наших учебных программ, создать условия для обмена опытом с лучшими школами», — отметил он.

Михаил Сивцев также рассказал о разработке новых подходов в организации целевого обучения в вузах и СПО. Для лучших студентов появится возможность с 3 или выше курсов пройти обучение в лучших вузах России и зарубежья для получения узких специальностей, которые они не смогут получить в Якутии. Также для студентов будет работать программа по профессиональной переподготовке по педагогическим направлениям. Большое внимание будет уделено подготовке научных специалистов.

Первые агротехнологические классы будут открыты уже с 1 сентября.