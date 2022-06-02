02.06.2022
18:26
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Общество

В Якутии будут штрафовать хозяев собак за неубранные за ними «отходы»

В Якутии с середины мая хозяева собак могут получить штраф за неубранные отходы жизнедеятельности питомцев. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях напомнил руководитель Департамента ветеринарии республики Петр Петров, сообщает ЯСИА.

«С 17 мая этого года введена административная ответственность за нарушение правил содержания собак. За первое нарушение могут оштрафовать на 1-1,5 тысячи рублей. За повторное — от 3 до 5 тысяч рублей», — озвучил суммы штрафов Петр Петров. Руководитель департамента ветеринарии отметил, что составлять протоколы и выносить постановления будут государственные инспекторы территориальных подразделений Департамента ветеринарии Якутии.

Фото: News.Ykt.ru
Источник: ЯСИА

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