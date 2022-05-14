В Якутии будут развивать гусиные фермы

В Якутии создадут универсальные семейные фермы в скороспелых отраслях птицеводства. Фермерам помогут построить фермы, а также закупить живность и инкубационное яйцо.

«Речь идёт о развитии гусеводства, разведении уток и прочих видов птицы. Сейчас совместно с нашими аграриями готовим проект по созданию таких ферм в районах Якутии. Спрос на данную продукцию повышается, а конкуренции практически нет», – сказал председатель правительства республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с профильными ведомствами и фермерами.

В обсуждении приняли участие фермеры из Амгинского и Вилюйского районов, которые занимаются разведением гусей. Представители ГКФХ «Григорьев Т.Д» и КФХ «Иванова М.М.» поделились опытом птицеводства и выразили готовность участвовать в масштабировании проекта.

Предварительно разработаны типовые проекты ферм на 82 кв. метров и на 220 кв. метров. Минсельхоз совместно с ФАПК «Туймаада» рассматривает варианты предоставления займов и субсидий на их строительство, общее количество участников. Соответствующее решение будет принято до конца мая 2022 года.

Фермеры, которые имеют опыт разведения скороспелой живности, в частности, гусей, могут претендовать на специализированные займы Фонда АПК. На сегодняшний день это порядка 10 хозяйств в разных районах республики.