В Якутии будут развивать футбол

Правительство Республики Саха (Якутия), Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ и Футбольный союз региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. В церемонии подписания приняли участие глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, президент РФС Александр ДЮКОВ и президент Футбольного союза Республики Саха (Якутия) Владимир КОЖЕВНИКОВ.

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Оно поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Якутии, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в республике.

В регионе появятся новые соревнования по большому футболу и мини-футболу, в том числе Школьная мини-футбольная лига и Студенческая лига. В летние месяцы для мальчиков и девочек будут организованы тренировочные сборы. Для развития индивидуального мастерства футболистов и продвижения футбола среди разных слоев населения в Якутии будет создан республиканский футбольный фестиваль. В регионе будут открыты четыре новых отделения по футболу, а ведущие спортивные школы Республики Саха откроют секции для девочек и получат статусы «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр».

Стороны договорились о строительстве в населенных пунктах Якутии пяти инфраструктурных объектов, в том числе двух полноразмерных полей с искусственным покрытием. К 2024 году регионе будут созданы условия для появления профессионального мужского клуба и женского мини-футбольного клуба, выступающего в Чемпионате России. Также в республике будут подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи.

«Всемирная популярность футбола не случайна – это демократичный вид спорта, в котором важны и индивидуальная техника, и командный дух, и физическая подготовка, и скорость мышления. Футбол помогает всестороннему развитию молодых людей, входит в программу Международных спортивных игр «Дети Азии», которые подарила миру наша республика. Мини-футбол и сейчас является одним из массовых видов спорта в Якутии. Благодаря соглашению с РФС укрепится инфраструктура республиканского футбола, появятся новые спортивные площадки, расширятся спектр соревнований и кадровое обеспечение. Это открывает новые возможности для развития детского и любительского футбола, для активного отдыха тысяч жителей республики», – сказал Айсен Николаев.

Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН отметил, что Республика Саха (Якутия) – спортивный регион, в котором футбол занимает важное место: «Сегодня мы с Российским футбольным союзом подписали соглашение о развитии футбола с самым большим по площади регионом России. Совместными усилиями мы хотим сделать этот вид спорта доступным для каждого жителя Якутии.Реализация мероприятий включает в себя строительство объектов инфраструктуры, организацию республиканского фестиваля, новых секций и соревнований для мальчиков и девочек, подготовку квалифицированных тренеров и судей, а также укрепление системы подготовки резерва – от спортивных школ до профессионального футбольного клуба». Министр выразил уверенность, что совместная работа с РФС, Правительством Республики Саха (Якутия) и региональной федерацией футбола будет плодотворной и эффективной.

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, сообщил, что в Якутиифутболом и мини-футболом регулярно занимаются более 17 тысяч человек. По его мнению, соглашение с Министерством спорта, региональным правительством и федерацией футбола позволит создать условия для дальнейшей популяризации спорта номер один в самом крупном регионе России. «К 2024 году в Якутии планируется значительно увеличить количество ежегодно проводимых футбольных соревнований и фестивалей, открыть несколько спортивных школ с секциями для мальчиков и девочек. Занятия в них будут проходить по единым методикам, разработанным при участии Российского футбольного союза. Масштабные изменения произойдут в региональной пирамиде подготовки резерва. РФС планирует присвоить двум спортивным школам в Якутии статусы Регионального центра РФС и Детского футбольного центра», – отметил он.

Александр Дюков рассчитывает, что в среднесрочной перспективе на вершине этой пирамиды появятся мужской профессиональный футбольный клуб и женская мини-футбольная команда. Все республиканские турниры, в том числе Школьная мини-футбольная лига, Студенческая лига и любительские лиги станут частью экосистемы футбола под эгидой региональной Федерации. «Важно отметить, что для достижения целей, указанных в соглашении, стороны планируют в том числе привлечь частных инвесторов. Не сомневаюсь, что системный подход к развитию футбола повысит интерес к спорту номер один в Якутии, будет способствовать открытию новых талантов для профессиональных клубов и дополнительной популяризации здорового образа жизни среди жителей Республики», – выразил уверенность Дюков.

«В нашем регионе очень популярен мини-футбол, что обусловлено климатическими особенностями, но в тоже время в Якутии есть два полноразмерных отапливаемых футбольных манежа. Этот документ в первую очередь будет основой для системного развития детско-юношеского футбола и мини-футбола в регионе. Безусловно, он поспособствует и увеличению числа занимающихся футболом, количеству и качеству футбольных тренеров и судей в нашей Республике. И даст шанс выпускникам наших футбольных школ представлять Республику Саха (Якутия) на профессиональном уровне», – сказал президент Федерации футбола Республики Саха (Якутия) Владимир Кожевников и от лица Футбольного Союза поблагодарил представителей всех сторон, участвовавших в подготовке и подписании Соглашения.