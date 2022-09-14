В Якутии будут проводить автономную газификацию сел СПГ

Якутия планирует инвестировать более 2 млрд рублей в автономную газификацию почти 30 сел до 2030 года. О планах рассказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе круглого стола «Роль и место сжиженных газов в реализации программы социально ориентированной газификации Российской Федерации» в рамках Петербургского международного газового форума.

«В рамках соглашения с ПАО «Газпром» трубопроводным газом будут газифицированы южные районы республики. Развитие может идти более быстрыми темпами, если мы решим вопрос с транспортной инфраструктурой. Для дальнейшего развития, учитывая размеры нашего региона, нужна автономная газификация с помощью сжиженного газа. До 2030 года с помощью СПГ и СУГ мы планируем газифицировать почти 30 сёл республики. Это более 2 млрд рублей вложений из регионального бюджета», – сказал Айсен Николаев.

На данный момент реализуется пилотный проект автономной газификации села Качикатцы. Ввод новых мощностей в рамках программы позволит выйти к 2025 году на уровень производства в 50 и более тыс. тонн СПГ в год. А к 2030 году – 500 тыс. тонн. Столь существенный объем потребления будет обеспечен за счет объектов теплоснабжения, газификации сел, транспорта, включая спецтехнику, ж/д и водного транспорта и крупногабаритной техники промпредприятий, и экспорта.

Говоря о вариантах ускорения темпов газификации Айсен Николаев предложил создать меры федеральной поддержки для реализации проектов по СПГ, поскольку региональные бюджеты вынуждены финансировать и строительство инфраструктуры, и субсидирование межтарифной разницы.

Как сообщил Айсен Николаев, подтвержденные запасы газа на территории Якутии составляют 3 трлн куб. м. газа. Это более половины всех запасов Дальнего Востока. По территории региона пролегает крупнейший магистральный газопровод страны на Востоке – «Сила Сибири», а также есть собственная развитая газотранспортная система, протяженность которой достигает 2,7 тыс. км. Газификация республики началась 55 лет назад, за это время сетевым газом обеспечено 104 населенных пункта республики.

Напомним, что в Якутии с 2016 года действует производство СПГ мощностью 12 тысяч тонн, от которого питается 8 железнодорожных станций, и котельная города Алдан. На базе установки реализована КриоАЗС, которая дала старт развитию СПГ на газомоторном рынке региона. Сегодня Железными дорогами Якутии эксплуатируется 50 единиц тягачей КАМАЗ на СПГ, а также начата опытная эксплуатация СПГ тепловоза и переоборудование еще 2 секций локомотивов. В текущем году в Алдане заработал один из первых в России цехов по производству востребованных танк-контейнеров для перевозки и хранения СПГ. Его мощность составляет 120 единиц в год. Близость «Силы Сибири» к существующим и планируемым предприятиям и месторождениям дает возможность организовать новые производства СПГ.