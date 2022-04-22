В Якутии будут премировать муниципалитеты, стопроцентно готовые к пожароопасному сезону

В Якутии муниципалитеты, которые обеспечили стопроцентную готовность своих поселений к пожароопасному сезону и не имеют предписаний надзорных органов, нужно поощрять, заявил глава региона Айсен Николаев на заседании Совета по местному самоуправлению.

Айсен Николаев поддержал предложение, озвученное первым вице-премьером республики Дмитрием Садовниковым, курирующим в правительстве вопросы пожарной безопасности.

«В части пожарной безопасности я поддерживаю ваше предложение, Дмитрий Дмитриевич. Все-таки премировать муниципалитеты, которые обеспечат стопроцентную готовность поселений и которые не имеют предписания надзорных органов, надо. Считаю, что те, кто хорошо отработал, должны получать плюсы», — сказал глава республики.

По его словам, поощрение может идти посредством предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Говоря о предстоящем пожароопасном сезоне, Айсен Николаев отметил, что главным итогом проводимых работ должно стать уменьшение пройденной огнем площади не менее чем на 50%.

«Мы сегодня ведем подготовку к пожароопасному периоду с учетом рисков ситуации прошлого года. Утвержден сводный план тушения лесных пожаров, в котором предусмотрены мероприятия ответственности муниципальных органов. Меры, которые нами сейчас приняты, по решению Президента страны дают возможность эффективно выявлять и реагировать на лесные пожары на ранних стадиях. И главная наша задача – не допустить повторения прошлогодней ситуации, существенно сократить площади, пройденные огнем», — прокомментировал глава.

Он озвучил результаты проведенных проверок по готовности сил и средств к пожароопасному сезону. Так, нарушения выявлены в Алданском, Верхневилюйском, Олекминском, Хангаласском, Таттинском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Усть-Янском, Учть-Майском, Верхоянском, Нижнеколымском районах. Муниципалитеты должны устранить их до начала пожароопасного сезона, потребовал глава Якутии. Анализ устранения выявленных нарушений будет делать главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Отдельно он остановился на вопросах организации минерализованных полос, противопожарных разрывов. По информации муниципальных образований, в текущем году запланирована прокладка только 1 295,59 км минерализованных полос и обустройство только 561,6 км противопожарных разрывов, что составляет всего 71% от требуемого объема. Решения по оставшимся 29% необходимо принять в приоритетном порядке.

«Огромная доля ответственности здесь лежит на органах местного самоуправления. Вы находитесь на переднем крае, напрямую отвечаете за безопасность и благополучие людей. И сейчас, как никогда, важно понимать общие цели и задачи, важна совместная целенаправленная. Мы должны находиться в полной боевой готовности. В эти дни нам надо мобилизоваться, еще раз проверить достаточность материальных ресурсов, завершить работы по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов», — заключил глава.

В целом по итогам заседания Совета по местному самоуправлению вынесены решения. Ил Дархан дал конкретные поручения и рекомендации как отраслевым структурам, так и муниципальным образованиям.

Напомним, что в текущем году в Якутии финансирование охраны лесов от пожаров за счёт федеральных средств увеличено в 5,6 раза по сравнению с плановым объёмом прошлого года, и составило более 1,6 млрд рублей. Увеличение есть и в республиканском бюджете. Итого на эти цели в этом году будет направлено свыше 2,5 млрд рублей.

Штатная численность двух лесопожарных формирований – Авиалесоохраны и Якутлесресурса – увеличено с 416 до 1119 человек, в том числе набраны 184 парашютистов-десантников. К пожароопасному сезону будут готовы 21 авиаотделений и 22 постоянных филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».

Создано три новых авиаотделения – в поселках Зырянка Верхнеколымского района, Томтор Оймяконского района и Хандыга Томпонского района. Туда набраны новые сотрудники.

Увеличение личного состава также есть в авиаотделениях Ленского, Вилюйского, Сунтарского, Хангаласского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Таттинского районов, а также в городе Якутске.