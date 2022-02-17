В Якутии будут построены современные спортивные объекты

В 2022 году в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина, планируется ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов более чем 50 регионах нашей страны. На их строительство из федерального бюджета будет выделено более 21 млрд рублей.



Как сообщил министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов, в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, стоит задача доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы, а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

«Важную роль в достижении главных показателей проекта играет современная спортивная инфраструктура. На сегодняшний день в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса строится многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс и универсальный комплекс спортивных единоборств в с. Мындаба Усть-Алданского улуса. Оба объекта включены в перечень строительства «100 социальных объектов к 100-летию».

По республиканской инвестиционной программе в селе Бердигестях Горного улуса в этом году состоится открытие универсального стрелкового комплекса. Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в поселке Чульман Нерюнгринского района и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком в г. Якутске», — сказал министр спорта.

Также Леонид Николаевич сообщил, что в 2021 году была проделана масштабная работа по строительству спортивных объектов. В рамках инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) произведена реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» в г. Алдан, введен в эксплуатацию стадион с трибуной на 1000 мест с беговой дорожкой в с. Бердигестях Горного улуса. По программе общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» введены в эксплуатацию спортивный зал в с. Харыялах Верхневилюйского улуса, административно-спортивный центр в с. Фрунзе Намского улуса, зал борьбы им. Л.Н. Спиридонова в г. Покровск и культурно-спортивный комплекс в с. Илимнир Сунтарского улуса. А в рамках подпрограммы «Содействие» целевой программы «Во имя будущего» НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» введен в эксплуатацию Культурно-спортивный комплекс в п. Зырянка Верхнеколымского района.

Начиная с 2019 года по линии федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Якутии введены в эксплуатацию пять объектов спорта: плавательный бассейн «Олимп» в п. Жатай, спортивный комплекс в с. Антоновка Нюрбинского района», уникальный спортивный комплекс «Парус» с универсальным залом и плавательным бассейном в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, многофункциональный спортивный комплекс в с. Бердигестях Горного улуса и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории Училища олимпийского резерва.









