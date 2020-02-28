В Якутии будут перебои с телерадиосигналом

Весна идет — весне дорогу! В весенний и осенний период в течение 14 дней наступает период солнечной интерференции — природного явления, которое может вызывать кратковременное ухудшение качества спутниковой связи и телерадиовещания. В Якутии в этом году период весенней интерференции пройдет с 22 февраля по 13 марта, сообщает РТРС.

Во время интерференции Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии, что создает помехи для радиоприборов. Солнце – мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей.

В период интерференции на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука. В эти дни телезрители и радиослушатели могут заметить последствия природного явления на своих устройствах. РТРС прилагает все усилия, чтобы качество картинки и стабильность сигнала по-прежнему оставались на высоком уровне. В пик солнечной интерференции, в указанные периоды, жители нашей республики возможно будут наблюдать кратковременное ухудшение достоверности по приему вплоть до пропадания теле- и радиосигнала продолжительностью до 5 минут с 22 февраля по 13 марта 2020 года, в периоды времени ориентировочно с 05:15 до 06:20 (мск).