В Якутии будут остановки трансляции ТВ и радио
В период с 14 по 30 апреля в Республике Саха (Якутия) запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».
График отключений телерадиосигнала в Якутии с 14 по 30 апреля (время указано по Якутску UTC+9)
|№
|Муниципальный район
|Пункт вещания
|Дата (дд.мм.гггг)
|Канал
|Время начала (чч:мм)
|Время окончания (чч:мм)
|1
|Алданский район
|Хатыстыр
|14.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|2
|Алданский район
|Лебединый
|19.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
Радио России
|2:00
|11:00
|3
|Алданский район
|Алдан
|20.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|4
|Алданский район
|Большой Нимныр
|21.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|5
|Алданский район
|Томмот
|22.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|6
|Алданский район
|Нижний Куранах
|23.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|7
|Алданский район
|Ыллымах
|28.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|8
|Аллаиховский улус
|Чокурдах
|20.04.2021
|РТРС-1 (+8)
РТРС-2 (+7)
Радио России
|8:00
|14:00
|9
|Аллаиховский улус
|Чкалов
|22.04.2021
|РТРС-1 (+8)
РТРС-2 (+7)
|8:00
|14:00
|10
|Верхневилюйский улус
|Верхневилюйск
|28.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|11
|Вилюйский улус
|Тымпы
|20.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|12
|Вилюйский улус
|Илбенге
|21.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|13
|Вилюйский улус
|Эбя
|22.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|14
|Вилюйский улус
|Кюнде
|27.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|15
|Ленский район
|Нюя Северная
|20.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|16
|Ленский район
|Беченча
|27.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|17
|Ленский район
|Батамай
|30.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|18
|Мирнинский район
|Айхал
|19.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|19
|Мирнинский район
|Мирный
|19.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|2:00
|11:00
|20
|Мирнинский район
|Тас-Юрях
|20.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|21
|Нерюнгринский район
|Нерюнгри
|19.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
Радио России
|2:00
|11:00
|22
|Нерюнгринский район
|Большой Хатыми
|21.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|23
|Нерюнгринский район
|Иенгра
|23.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|24
|Нерюнгринский район
|Хани
|27.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|25
|Нюрбинский улус
|Сайылык
|15.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|26
|Нюрбинский улус
|Едей
|20.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|27
|Нюрбинский улус
|Мар
|22.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|28
|Нюрбинский улус
|Чаппанда
|27.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|29
|Нюрбинский улус
|Нюрба
|29.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|30
|Оленекский улус
|Оленек
|21.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|31
|Сунтарский улус
|Сунтар
|14.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|32
|Таттинский улус
|Харбалах
|14.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|33
|Таттинский улус
|Черкех
|15.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|34
|Таттинский улус
|Чычымах
|16.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|35
|Таттинский улус
|Ытык-Кюель
|19.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
Радио России
|10:00
|16:00
|36
|Якутск
|Якутск
|19.04.2021
|Вести FM (а)
Маяк (а)
Радио России Радио ВЕРА
|2:00
|11:00
|37
|Якутск
|Якутск
|19.04.2021
|РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
|2:00
|11:00
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ»
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