14.04.2021
14:32
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Якутия

В Якутии будут остановки трансляции ТВ и радио

В период с 14 по 30 апреля в Республике Саха (Якутия) запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ. 

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

График отключений телерадиосигнала в Якутии с 14 по 30 апреля (время указано по Якутску UTC+9)

Муниципальный районПункт вещанияДата (дд.мм.гггг)КаналВремя начала  (чч:мм)Время окончания (чч:мм)
1Алданский районХатыстыр14.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
2Алданский районЛебединый19.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
Радио России		2:0011:00
3Алданский районАлдан20.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
4Алданский районБольшой Нимныр21.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
5Алданский районТоммот22.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
6Алданский районНижний Куранах23.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
7Алданский районЫллымах28.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
8Аллаиховский улусЧокурдах20.04.2021РТРС-1 (+8)
РТРС-2 (+7)
Радио России		8:0014:00
9Аллаиховский улусЧкалов22.04.2021РТРС-1 (+8)
РТРС-2 (+7)		8:0014:00
10Верхневилюйский улусВерхневилюйск28.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
11Вилюйский улусТымпы20.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
12Вилюйский улусИлбенге21.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
13Вилюйский улусЭбя22.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
14Вилюйский улусКюнде27.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
15Ленский районНюя Северная20.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
16Ленский районБеченча27.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
17Ленский районБатамай30.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
18Мирнинский районАйхал19.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
19Мирнинский районМирный19.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		2:0011:00
20Мирнинский районТас-Юрях20.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
21Нерюнгринский районНерюнгри19.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
Радио России		2:0011:00
22Нерюнгринский районБольшой Хатыми21.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
23Нерюнгринский районИенгра23.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
24Нерюнгринский районХани27.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
25Нюрбинский улусСайылык15.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
26Нюрбинский улусЕдей20.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
27Нюрбинский улусМар22.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
28Нюрбинский улусЧаппанда27.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
29Нюрбинский улусНюрба29.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
30Оленекский улусОленек21.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
31Сунтарский улусСунтар14.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
32Таттинский улусХарбалах14.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
33Таттинский улусЧеркех15.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
34Таттинский улусЧычымах16.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		10:0016:00
35Таттинский улусЫтык-Кюель19.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)
Радио России		10:0016:00
36ЯкутскЯкутск19.04.2021Вести FM (а)
Маяк  (а)
Радио России Радио ВЕРА		2:0011:00
37ЯкутскЯкутск19.04.2021РТРС-1 (+6)
РТРС-2 (+7)		2:0011:00
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ»
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