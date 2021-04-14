В Якутии будут остановки трансляции ТВ и радио

В период с 14 по 30 апреля в Республике Саха (Якутия) запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

График отключений телерадиосигнала в Якутии с 14 по 30 апреля (время указано по Якутску UTC+9)