В Якутии будут модернизированы котельные с помощью Фонда содействия реформирования ЖКХ

Под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина в Москве состоялось заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Участие в заседании принял глава Якутии Айсен Николаев, который представил проект модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по механизму привлечения инфраструктурных займов из Фонда содействию реформирования ЖКХ. По итогам заседания штаба проект был одобрен правительственной комиссией по региональному развитию.

Согласно проекту, предполагается построить или капитально отремонтировать 9 объектов теплоснабжения на территории шести муниципальных образований республики с охватом населения более 16 тысяч человек. Суммарная мощность новых котельных составит 67.86 МВт. Кроме того, будет оптимизировано 15 аварийных котельных. Это позволит подключить к теплоснабжению новых потребителей 566 индивидуальных жилых домов, три многоквартирных дома и семь социальных объектов. По итогам реализации проекта ожидается снижение на 30% затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Объем капитальных затрат на три года составит 1,8 млрд рублей, из Фонда содействию реформирования ЖКХ на эти цели будет направлено 1,4 млрд рублей, 362 млн рублей будет выделено из бюджета республики.