В Якутии будет впервые принят Комплексный план по тушению лесных пожаров

В Якутии продолжается разработка Комплексного плана обеспечения готовности сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС к пожароопасному сезону 2022 года. Проект документа в эти дни будет согласован со всеми органами власти, сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ.

Сегодня, 8 января, на совещании у первого зампреда заслушаны предложения представителей территориальных органов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), которые также будут принимать участие в реализации документа.

Ранее Дмитрий Садовников проводил по Комплексному плану совещание с главами муниципальных образований.

«Комплексный план мы должны утвердить к 15 января. Свои предложения внесли как исполнительные органы власти, так и муниципальные образования. Документ также будет согласован с территориальными органами Российской Федерации, в том числе с прокуратурой, главным управлением МЧС, МВД, Росгвардией и Роспотребнадзором», — сказал первый вице-премьер.

Напомним, что комплексный план в этом году принимается впервые. Он направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие лесных и других ландшафтных пожаров.

Проект документа состоит из 9-ти разделов, посвященных совершенствованию нормативной правовой базы, материально-технического оснащения, проведению профилактических мероприятий, в том числе прокладку минерализованных полос, усиление работы лесопожарных формирований, аварийно-спасательных служб, региональных и муниципальных штабов, а также территориальной подсистемы РСЧС.

Ожидается, что все эти мероприятия в комплексе помогут сократить площадь лесных пожаров в 2022 году, уменьшить ущерб от них, увеличить доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения.