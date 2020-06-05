В Якутии будет внедрён стандарт по развитию ИЖС

И.о. первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков провёл заседания проектного офиса по реализации и внедрению комплексного решения по развитию индивидуального жилищного строительства на территории республики. На заседании с участием представителей профильных министерств и ведомств обсудили план реализации и внедрения комплексного решения по развитию ИЖС в Якутии в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Ключевой целью нацпроекта «Жильё и городская среда» является увеличение объёма ввода нового и комфортного жилья на уровне 4,9 млн кв. метров к 2024 году. Одним из основных механизмов улучшения жилищных условий якутян должно стать развитие индивидуального жилищного строительства.

Как отметил Кирилл Бычков, Якутия была определена одним из 6-ти пилотных регионов для апробации Комплексного решения по развитию индивидуального жилищного строительства. Комплексное решение – это разработанный на федеральном уровне стандарт деятельности региона в части развития массового индивидуального жилищного строительства. Он сформирован на основе лучших практик, применяемых в стране, и выделяет основные проблемные точки в развитии ИЖС с предоставлением конкретного решения.

По информации министра строительства республики Павла Кылатчанова, в настоящее время разработана дорожная карта, которая включает анализ данных по развитию ИЖС, приоритеты освоения земельных участков, принципы финансирования строительства инженерной инфраструктуры, включая субсидии из федерального бюджета на развитие территорий; также определены наиболее перспективные с точки зрения инфраструктуры земельные участки, включаемые в проект.

«Готовы эскизные проекты планировки территорий перспективных участков с применением стандартов развития территорий. Речь идёт о новом формате ИЖС – посёлках с комфортной средой для жителей, транспортной доступностью, социальной инфраструктурой в комплексе. Сейчас разрабатывается бизнес план данного инвестиционного проекта», – сообщил Павел Кылатчанов.

Кирилл Бычков подчеркнул, что для наиболее эффективной реализации масштабного проекта необходимо провести оценку имеющихся ресурсов и параметров строительства совместно с финансовым сектором, застройщиками и организациями коммунальной инфраструктуры.

«Мы должны следить за тем, отвечает ли то или иное мероприятие из дорожной карты социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и принципам благоустройства населённого пункта. Для этого нужна синхронизация планов развития инфраструктуры земельных участков с инвестиционными и ремонтными программами, которые уже реализуются у нас в республике», – резюмировал Кирилл Бычков.

По итогам проведённого заседания и.о. первого вице-премьера Якутии Кирилл Бычков утвердил Дорожную карту и перечень земельных участков, планируемых для внедрения комплексного решения, два из которых находятся на территории города Якутска и один – в Нерюнгринском районе.