В Якутии будет учреждён День национальных культур народов республики

Глава Якутии Айсен Николаев поддержал предложение представителей национально-культурных объединений, казачества и конфессий республики об учреждении Дня национальных культур народов Республики Саха (Якутия), озвученное председателем Ассамблеи народов Якутии Александром Подголовым на встрече с Ил Дарханом. Встреча с членами Ассамблеи состоялась в Доме дружбы народов в преддверии государственного праздника – Дня Республики Саха (Якутия).

«Я поддерживаю инициативу Ассамблеи народов Якутии об учреждении Дня национальных культур народов Республики Саха (Якутия). Якутия показывает пример дружбы народов, межнационального мира и согласия, укрепления общероссийской гражданской идентичности», – подчеркнул Айсен Николаев и предложил также учредить Государственную премию республики за вклад в укрепление межнационального мира и согласия.

Глава отметил, что в республике живут и трудятся представители 135 национальностей и народностей, для которых якутская земля стала родиной. Якутия стала регионом, притягательным для жизни. За последние три года население республики растёт не только за счёт рождаемости, но и за счёт притока людей, миграции. «Якутия – единственный регион Дальнего Востока с положительным показателем роста населения, занимает седьмое место в стране по рождаемости. Это показатель того, что развитие Якутии идёт в правильном направлении – рост показателей экономики отражается на жизни людей – повышается рождаемость, растёт продолжительность жизни населения, которая по итогам прошлого года впервые за постсоветское время превысила среднюю продолжительность жизни в России», – сказал он.

Айсен Николаев отметил, что сегодня Якутия формирует почти четверть валового регионального продукта всего Дальнего Востока, занимает восьмое место в стране по промышленному росту. За пять лет с 2018 года введено 274 социальных объекта – это современные школы и детсады, больницы, дома культуры, спортивные залы по всей республике. «Это итог реализации национальных проектов, запущенных Президентом нашей страны Владимиром Путиным, итог общего труда всех якутян», – подчеркнул лидер республики.

Глава напомнил, что в прошлом году Президент России подписал Указ о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Это очень важно сегодня с учётом исторических событий, подчеркнул Айсен Николаев и поручил Правительству республики принять региональную программу по исполнению этого Указа. Глава выразил уверенность, что в этой работе будет задействован потенциал национальных общин и традиционных религиозных конфессий.

Архиепископ Якутский и Ленский Роман поблагодарил Главу республики за поддержку традиционных религиозных концессий и выразил пожелание, чтобы эта деятельность была продолжена.

Председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Ирина Стрекаловская предложила объявить 2024-2029 годы пятилетием ямщицкой культуры в Хангаласском, Ленском и Олекминском районах, через территории которых проходил Иркутско-Якутский почтовый тракт, а также в Усть-Майском районе, где проходил Аяно-Майский казённый тракт. В этом году отмечается 280 лет регулярного сообщения по Иркутско-Якутскому почтовому тракту.

Первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии Любовь Христофорова отметила эффективность программы «Молодой оленевод», которая была учреждена по поручению Айсена Николаева, и предложила продлить её и распространить на всех оленеводов республики, у которых нет своего жилья. Напомним, по данной программе молодые оленеводы получают субсидии на приобретение жилья. Также она внесла предложение восстановить финансирование ведомственного проекта «Сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов Севера» государственной программы «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)».

Заместитель председателя Русской общины Республики Саха (Якутия) Екатерина Егорова предложила включить в конкурс Грантов Главы Якутии направление по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Председатель Татарского культурного центра «Туган як» (Родной край) Игорь Халилов рассказал, что с 2001 года в России проводится Федеральный Сабантуй, каждый год для его проведения выбирается новый город на территории страны, и предложил в 2024 году провести фестиваль в Якутске.

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера республики Вячеслав Шадрин поделился планами по проведению в августе 2023 года VII Съезда юкагиров Якутии в столице республики.

Председатель Молодёжной Ассамблеи народов Якутии Нурудин Нурудинов проинформировал о проекте «От Кулаковского до Гамзатова», который инициирован к 100-летию со дня рождения аварского поэта, прозаика, Героя Социалистического Труда, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В прошлом году в Якутии отмечали 145 лет со дня рождения Алексея Елисеевича Кулаковского – основоположника якутской литературы, поэта, учёного, просветителя, общественного деятеля, великого сына народа Саха. «Проект будет укреплять наследие двух великих поэтов, прозаиков, послужит объединяющим фактором между двумя многонациональными регионами – Якутией и Дагестаном. И мы были бы рады поддержке уникального проекта», – отметил Нурудин Нурудинов.

Председатель Ассоциации лоуроветланов-чукчей республики Жанна Дьячкова рассказала о проведении мероприятий, посвящённых 100-летию организатора оленеводства, общественного и государственного деятеля Николая Ивановича Таврата и предложила провести заседание общественности республики в Якутске.

Подводя итоги встречи, Глава Якутии Айсен Николаев выразил большую благодарность членам Ассамблеи народов Якутии за их деятельность, стремление хранить и укреплять дружбу и согласие народов, многообразие языков и культур, вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.